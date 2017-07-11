МВД ЛНР обнародовало список добровольцев, воюющих в Донбассе

ЛУГАНСК, 11 июл — РИА Новости. МВД самопровозглашенной ЛНР на своем официальном сайте обнародовало список воюющих в Донбассе добровольцев, которые, по данным ведомства, являются членами одной из бригад ВС Украины и представителями националистических организаций.

"Восьмого июля на "горячую линию" МВД ЛНР позвонили двое военнослужащих 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады (ОВДБр) ВСУ. В рамках программы МВД ЛНР по оплате сведений о преступлениях украинских карателей молодые люди заявили, что часть личного состава бригады была недавно откомандирована в зону так называемой "АТО" (военной операции в Донбассе — ред.)", — заявили РИА Новости в центре по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР.

Как утверждают в ЛНР, среди отправленных в Донбасс силовиков были добровольцы – члены украинских националистических организаций.

"Военнослужащие 25-ОВДБр ВСУ передали МВД ЛНР список сослуживцев", — уточнил собеседник агентства. В обнародованном МВД списке 15 фамилий.