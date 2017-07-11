КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Украинский суд арестовал задержанных российских пограничников по делу о "посягательстве на территориальную целостность" страны, сообщила во вторник пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее пресс-служба погрануправления ФСБ России по Крыму сообщила, что два сотрудника управления в ночь на 30 июня сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны украинскими пограничниками. Украинский суд 30 июня арестовал российских пограничников на 15 суток. СБУ завела в отношении них уголовное дело за "посягательство на территориальную целостность" страны.

"Российским пограничникам, которые выполняли задачи в интересах Российской Федерации в ущерб Украине, следователями УСБУ в Херсонской области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, во вторник Апелляционный суд Херсонской области избрал пограничникам меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Ранее пресс-служба ПУ ФСБ России по Крыму выразила надежду, что "в соответствии с нормами международного законодательства сотрудники пограничной службы ФСБ России в ближайшее время будут возвращены на территорию РФ".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".