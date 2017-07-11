Активисты подали иск против Трампа за блокировку пользователей Twitter

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Представители института Knight First Amendment Institute в Колумбийском университете подали в федеральный суд Манхэттена иск в отношении президента США Дональда Трампа за блокировку семи пользователей Twitter, сообщает агентство Блумберг.

По данным агентства, истцы полагают, что президент нарушил Конституцию, так как заблокировал пользователей из-за их политических взглядов.

"Первая поправка применима к интернет-форуму в той же степени, в какой она применяется к городским собраниям и открытым заседаниям школьных советов. Белый Дом действует незаконно, исключая людей из этого обсуждения просто из-за того, что они не согласны с президентом", — цитирует агентство заявление исполнительного директора института.

Knight First Amendment Institute занимается защитой свободы слова и прессы в эпоху цифровых технологий.