Саудовская Аравия введет занятия физкультурой для девочек в госшколах

Игра в баскетбол в частном спортивном клубе в Джидде, Саудовская Аравия. Архивное фото

Игра в баскетбол в частном спортивном клубе в Джидде, Саудовская Аравия. Архивное фото

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Министерство образования Саудовской Аравии приняло решение ввести с нового учебного года занятия физкультурой для девочек, обучающихся в государственных школах страны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Занятия будут вводиться постепенно и в соответствии с предписаниями шариата, подчеркивается в заявлении ведомства.

Как отмечает агентство, хотя мальчики и ранее могли пользоваться спортивными объектами в саудовских учебных заведениях, у девочек такой возможности долгое время не было. Четыре года назад к занятиям физкультурой допустили учениц частных школ.

Кроме того, власти страны несколько лет назад узаконили выдачу лицензий для открытия женских спортивных залов.