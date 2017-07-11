В США считают, что зачистка Мосула от боевиков займет еще несколько недель

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Зачистка иракского Мосула от боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) займет еще несколько недель, заявил американский генерал, командующий операцией против ИГ* Стивен Таунсенд.

"В Мосуле все еще есть очаги сопротивления, укрытия (боевиков — ред.), и это может занять недели, чтобы очистить (город — ред.)", — сказал Таунсенд на брифинге из Багдада.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в минувший понедельник официально объявил о победе над ИГ* во втором по величине иракском городе Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет.

Операция по выдворению ИГ* из Мосула началась в октябре прошлого года. В ней были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака. С воздуха поддержку иракским силам оказывала авиация коалиции.

* Террористическая организация, запрещенная в России.