СБУ завела 34 дела против администраторов групп в российских соцсетях

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) с января возбудила 34 уголовных дела в отношении администраторов сообществ в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"В течение января-июня 2017 года СБУ в отношении владельцев и (или) администраторов сообществ в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", которые распространяли призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в стране, проведению массовых беспорядков и другим противоправным действиям, зарегистрировано 34 уголовных производства", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, 27 лицам объявили о подозрении. Кроме того, суд вынес 27 приговоров по статьям о насильственном изменении или свержении конституционного строя и захвате госвласти, посягательстве на территориальную целостность и создании террористической группы.

Служба безопасности также заявила, что заблокировала около десяти сайтов, которые, по информации ведомства, якобы использовались РФ для дестабилизации ситуации на Украине. Как утверждают в СБУ, в конце 2014 года у украинца, который был на заработках в РФ, украли паспорт и зарегистрировали на него около десяти интернет-сайтов, которые использовались для дестабилизации ситуации на Украине.

"Принятыми СБ Украины мерами сайты были заблокированы", — добавили в ведомстве.

В мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.