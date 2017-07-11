Кучма и посол США на Украине обсудили "минские соглашения"

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма обсудил с послом США на Украине Мари Йованович ситуацию в Донбассе, сообщила во вторник пресс-секретарь экс-президента Украины Дарья Олифер.

"В разговоре речь шла о безальтернативности "нормандского формата" и минских соглашений", — написала Олифер на своей странице в Facebook во вторник.

По ее словам, стороны подтвердили, что назначение спецпосланника США по вопросам Украины Курта Волкера подчеркивает желание США активно участвовать в урегулировании ситуации в Донбассе. Как отмечается, Кучма и Йованович подтвердили, что урегулирование блока вопросов по безопасности является ключевым. Отдельно Кучма выделил вопрос скорейшего освобождения украинских пленных, которое сейчас остается заблокированным. Указывается, что стороны договорились о постоянной поддержке контактов.

"Постоянный режим прекращения огня, вывод российских войск и тяжелых вооружений с территории Украины, выход ОБСЕ на неконтролируемый участок украинско-российской границы — только после этого можно двигаться дальше", — цитирует Кучму Олифер.

На прошлой неделе спецпосланником США на Украине был назначен бывший американский постоянный представитель при НАТО Волкер, он будет заниматься координацией усилий Госдепартамента по урегулированию конфликта на Украине. В воскресенье Волкер прибыл на Украину, где уже провел ряд встреч, в том числе с Кучмой, на ней стороны отметили, что решение вопросов безопасности является ключевым в урегулировании в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.