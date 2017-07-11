Коалиция не может подтвердить гибель главаря ИГ*

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) не может подтвердить или опровергнуть гибель главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, заявил командующие операцией американский генерал Стивен Таунсенд.

"Я не могу подтвердить или опровергнуть информацию по поводу того, жив аль-Багдади или нет", — сказал Таунсенд журналистам.

Во вторник иракский новостной портал "Сумария ньюз" сообщил, что источник в ИГ* признал гибель аль-Багдади. Как передает иракское издание, в заявлении группировки говорится, что аль-Багдади погиб и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника. Никаких подробностей гибели главаря группировка не привела.

Ранее в Минобороны России сообщили, что аль-Багдади мог быть уничтожен в результате удара Воздушно-космических сил РФ 28 мая в южном предместье Ракки, информация проверяется.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

* Террористическая организация, запрещенная в России.