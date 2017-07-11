В Киеве на время проведения саммита Украина-ЕС усилили меры безопасности

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Около тысячи полицейских будут работать в усиленном режиме с 11 по 14 июля в центре Киева в связи с запланированными массовыми мероприятиями, сообщила во вторник пресс-служба управления киевской полиции.

"С 11 по 14 июля в правительственном квартале запланированы массовые мероприятия. Для безопасности участников акций и местных жителей, а также для поддержания правопорядка задействуют около тысячи правоохранителей", — говорится в сообщении.

В Киеве 12-13 июля пройдет очередной саммит Украина-ЕС. По информации Совета Европы, на саммите Евросоюз будет представлен главой Евросовета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Украину представит президент страны Петр Порошенко.