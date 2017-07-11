Украинские силовики обстреляли очистные сооружения в Докучаевске

ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Украинские силовики во вторник обстреляли очистные сооружения в подконтрольном самопровозглашенной ДНР Докучаевске, персонал эвакуирован, работа объекта остановлена, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

Город Докучаевск расположен более чем в 10 километрах к югу от Донецка. В последние дни Минобороны ДНР не раз заявляло об обстрелах Докучаевска со стороны украинских силовиков.

"Сегодня со стороны позиций ВСУ (вооруженных сил Украины) была обстреляна территория очистных сооружений в городе Докучаевск. Персонал эвакуирован, работа остановлена. Если не будет повторного обстрела, то завтра мы возобновим работу там", — сообщил представитель администрации.

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