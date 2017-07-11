В Саудовской Аравии казнили экстремистов, осужденных за атаки в Эль-Катифе

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Министерство внутренних дел Саудовской Аравии заявило, что власти страны казнили четырех экстремистов, осужденных за многочисленные теракты в районе Эль-Катиф, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Провинция Эль-Катиф преимущественно населена мусульманами-шиитами, составляющих меньшинство в суннитском королевстве. Население провинции придерживается оппозиционных взглядов по отношению к правящей королевской семье.

Оппозиционные молодежные группировки нередко нападают на сотрудников сил безопасности, закидывая патрули полиции самодельными взрывными устройствами. Так, на прошлой неделе боевики совершили нападение на патруль сил безопасности в Эль-Катифе. В результате нападения погиб один военный, еще шестеро получили ранения.