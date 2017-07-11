Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело об убийстве туриста из России

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Прокуратура Гудаутского района Абхазии возбудила уголовное дело об убийстве туриста из России и похищении членов его семьи, сообщила во вторник пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Ранее во вторник агентство "Абхазия-Информ" сообщило, что в результате инцидента на берегу моря в районе села Ачандара Гудаутского района погиб турист из России. К группе туристов, возвращавшихся с рыбалки, подошли двое неизвестных в масках, один из которых был с ножом, а другой с автоматом, и потребовали у них деньги. Один из мужчин оказал сопротивление и был ранен. От полученных ран он скончался в больнице.

"Прокуратурой Гудаутского района возбуждено уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения, имевшего место в устье реки Аапста Гудаутского района примерно в 12.20 (совпадает с мск)", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, туристы были из Москвы. В результате разбойного нападения Андрею Кабанову 1984 года рождения было нанесено два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки. Погибшего сопровождали жена с двумя детьми, а также семья — супруги и двое детей. Все они были похищены злоумышленниками и позже освобождены в результате оперативных мероприятий.

По данным Генпрокуратуры, в настоящее время проводится розыск и установление личностей преступников. Правоохранители обследуют место преступления.