Трамп решил через соцопрос выяснить, беспокоит ли американцев Россия

ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник запустил в интернете социологический опрос, чтобы узнать мнение "трудолюбивых американцев", в том числе и о России.

"Я хочу услышать американскую глубинку – настоящую Америку, которая живет вне выдуманного мира СМИ в Вашингтоне… Ведущие СМИ и Голливуд доминируют в эфире и заглушают голоса настоящих трудолюбивых американцев, благодаря которым развивается наша страна", — написал Трамп в письме своим сторонникам, опубликованном на сайте Национального комитета Республиканской партии.

Президент отмечает, что опрос приурочен к полугоду его пребывания у власти и провести исследование он хочет так же, как делал это перед дебатами с Хиллари Клинтон во время избирательной кампании.

В опросе содержится 32 вопроса, большинство из которых посвящены внутренней политике США, включая экономику, социальную сферу, образование, нелегальную миграцию, отношение к СМИ.

Отдельный вопрос касается РФ: "Является ли Россия проблемой для вас?". Как и в других случаях, предлагаются три варианта ответа: "да", "нет", "не имею мнения".

Также Трамп интересуется, насколько американцев беспокоит угроза терроризма и "потенциальное распространение законов шариата".

Рейтинг президента США остается стабильно низким. По усредненным данным соцопросов на портале FiveThirtyEight.com, деятельность президента одобряют 39,1%, а не одобряют 55%.

Тема "вмешательства РФ" в выборы в США в 2016 году и "связей окружения Трампа с РФ" остается одним из поводов для нападок на президента со стороны его оппонентов и примкнувших к ним СМИ.

В настоящее время в конгрессе США уже несколько месяцев идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".