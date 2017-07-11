Трамп решил через соцопрос выяснить, беспокоит ли американцев Россия

ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник запустил в интернете социологический опрос, чтобы узнать мнение "трудолюбивых американцев", в том числе и о России.
"Я хочу услышать американскую глубинку – настоящую Америку, которая живет вне выдуманного мира СМИ в Вашингтоне… Ведущие СМИ и Голливуд доминируют в эфире и заглушают голоса настоящих трудолюбивых американцев, благодаря которым развивается наша страна", — написал Трамп в письме своим сторонникам, опубликованном на сайте Национального комитета Республиканской партии.
Президент отмечает, что опрос приурочен к полугоду его пребывания у власти и провести исследование он хочет так же, как делал это перед дебатами с Хиллари Клинтон во время избирательной кампании.
В опросе содержится 32 вопроса, большинство из которых посвящены внутренней политике США, включая экономику, социальную сферу, образование, нелегальную миграцию, отношение к СМИ.
Отдельный вопрос касается РФ: "Является ли Россия проблемой для вас?". Как и в других случаях, предлагаются три варианта ответа: "да", "нет", "не имею мнения".
Рейтинг президента США остается стабильно низким. По усредненным данным соцопросов на портале FiveThirtyEight.com, деятельность президента одобряют 39,1%, а не одобряют 55%.
Тема "вмешательства РФ" в выборы в США в 2016 году и "связей окружения Трампа с РФ" остается одним из поводов для нападок на президента со стороны его оппонентов и примкнувших к ним СМИ.
В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".