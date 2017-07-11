В ЛНР установили круг лиц, причастных к теракту в Луганске

ЛУГАНСК, 11 июл — РИА Новости. Установлен круг лиц, причастных к теракту в Луганске 7 июля, заявил журналистам глава министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Седьмого июля в центре Луганска прогремели два взрыва, один человек погиб, семеро были ранены.

"В рамках уголовного дела, возбужденного министерством государственной безопасности по факту совершения на территории Луганской народной республики двойного теракта, установлен круг лиц, подозреваемых в совершении данного преступления", — сказал Пасечник.

Он уточнил, что в спецоперации по поиску и задержанию злоумышленников задействованы все силовые структуры ЛНР. "Параллельно нами проводится целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц из числа командующего состава украинских вооруженных формирований, в том числе ВСУ, Национальной гвардии и других силовых ведомств, подконтрольных киевским властям, причастных к терактам, похищениям и убийствам мирных жителей (ЛНР)", — добавил министр.

По мнению Пасечника, теракт в Луганске является доказательством ведения Киевом военных действий "против мира и безопасности граждан" в Донбассе.

В пресс-службе МГБ ЛНР уточнили, что задержанных по подозрению в совершении теракта в Луганске на данный момент нет.