Эксперт усмотрел признаки подготовки НАТО к агрессии против России

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков считает, что страны НАТО ведут полномасштабную подготовку к военной агрессии против России.

"НАТО ведет полномасштабную, серьёзную основательную подготовку к военной агрессии", — такое мнение эксперт выразил в ходе круглого стола "Североатлантический альянс: стратегия на постсоветском пространстве. Кто следующий?", прошедшего во вторник в мультимедийном центре МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что страны Североатлантического альянса стягивает значительные военные силы к западным границам России.

"То, что на нашей границы размещены четыре батальона – это 1 тысяча человек, это на самом деле как минимум половина полка, они имеют мощное вооружение, значительно превосходящее потребности батальона. Это так называемые части двойного базирования, которые затем, получив личный состав, переброшенный из США или других регионов Европы, превратятся в армейский корпус численностью в 50-40 тысяч человек", — сказал Сивков.

Эксперт напомнил, что в НАТО при проведении учений стали отрабатываться действия подразделений войск НАТО по оккупации русскоговорящих городов и населенных пунктов.

"Для учений подбирали статистов, хорошо владеющих русским языком из стран Восточной Европы", — сказал эксперт.

По мнению Сивкова, другим признаком подготовки к полномасштабному вторжению стран НАТО на территорию России может быть тот факт, что "по некоторым данным, в министерстве обороны США при формировании оборонного заказа на будущий год был предусмотрен пункт по включению в систему материально-технического обеспечения Седьмого флота США – западная часть Тихого океана, наших российских портов, в том числе находящихся во Владивостоке".

"Очевидно, что натовские корабли готовятся там для того, чтобы с кем-то там воевать. Это совершенно очевидно готовится предпосылка к военной интервенции в Россию. Сомнений никаких нет", — заключил он.