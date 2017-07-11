В Литве планируют увеличить число служащих в армии

ВИЛЬНЮС, 11 июл — РИА Новости. Парламент Литвы во вторник утвердил структуру армии, которая подразумевает увеличение за пять лет числа военных и гражданских служащих на 7 тысяч, сообщила пресс-служба законодательного органа.

"Парламент утвердил принципиальную структуру литовской армии. Предусматривается лимит солдат и гражданских служащих в системе обороны на 2018 и 2023 годы. За законопроект проголосовали 76 депутатов, голосующих против не оказалось, один парламентарий воздержался", — говорится в сообщении. Согласно законопроекту, численность литовской армии за пять лет увеличится с 18,8 до 26,25 тысячи человек. Он вступит в силу 1 января 2018 года.

Как отмечается в документе, численность армии в следующем году увеличится с 18,8 до 21,9 тысячи человек: число профессиональных военных вырастет с 9,7 до 10,7 тысячи, солдат-резервистов и добровольцев — с 4,8 до 6,3 тысячи, а число призывников для прохождения обязательной военной службы в армии увеличится с 4,19 до 4,63 тысячи человек.

Согласно документу, число служащих в армии Литвы в 2023 году будет увеличено с 24,3 до 26,25 тысячи. В частности, профессиональных военных вместо 14,5 тысячи станет 15 тысяч человек, число солдат-резервистов и добровольцев будет увеличено с 5,5 до 6,3 тысячи человек, а призывников — с 4,19 до 4,63 тысячи человек.

"Запланировано увеличение числа и военнослужащих высшего ранга. Лимит генералов и адмиралов в 2018 году установлен до 12 человек, в 2023 году – до 14, полковников и морских капитанов – до 42 в 2018 году, до 62 — в 2023 году", — говорится в документе.

Число лейтенантов, полковников и командоров вырастет до 207 в 2018 году и до 245 — в 2023 году, майоров и командоров-лейтенантов в 2018 — до 673 человек, в 2023 году – до 850. Как отмечается в объяснительном письме законопроекта, число военнослужащих высшего ранга в течение пяти лет будет расти и далее, этот шаг послужит росту престижа военной службы и увеличит мотивацию кадрового состава.