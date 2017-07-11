Железняк назвал Украину неудобным для Европы соседом

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Европа в лице Украины приобрела непредсказуемого и неудобного соседа, который "выклянчивает" деньги на войну, заявил член комитета по международным делам Госдумы РФ Сергей Железняк.

Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) на заседании во вторник одобрил соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной. Это последний этап процесса ратификации этого документа, что открывает путь полной имплементации соглашения с 1 сентября 2017 года.

"Что касается самой Европы, то в лице Киева она приобретает крайне неудобного и непредсказуемого соседа, который специализируется на выклянчивании денег под войну против собственного народа и пляшет под дудку радикальных националистов, готовых распространить такой же хаос в европейских странах, как и на Украине", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Депутат считает, что сейчас Украина "превращается в задворки Европы, где правят националисты, безнаказанно творится криминал, насаждается русофобия", идёт "варварская" война с Донбассом и "разваливается" экономика. В связи с этим "оптимизм Порошенко, с которым он заявляет о наступившем единении с Евросоюзом, вызывает горькую улыбку".

"При этом завершение проекта "Северный поток-2" лишит Украину возможности воровать энергоресурсы и шантажировать потребителей российского газа в Европе", — предполагает Железняк.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".