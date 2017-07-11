Джоан Роулинг заявила, что может посетить детские дома в России

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Британская писательница Джоан Роулинг рассказала, что, возможно, посетит российские детские дома в рамках деятельности своего благотворительного фонда Lumos.

По словам Роулинг, деятельность фонда нацелена на изменение системы служб заботы о детях и их деинституционализацию. Она подчеркнула, что согласно подсчетам экспертов Lumos, порядка 80% детей, которые сейчас находятся в детских домах и других специализированных социальных учреждениях, не являются сиротами. "Наша цель номер один — вернуть детей в семьи", — отметила Роулинг.

Глава фонда рассказала, что специалисты Lumos работают в 34 странах, включая Колумбию, Молдавию и Эфиопию. Роулинг отметила, что также не исключает посещение РФ, откуда уже поступило приглашение. На данный момент, по ее словам, удалось воссоединить 18 тысяч детей с их семьями.

"Нас пригласили русские и украинцы для оценки их системы (учреждений) заботы о детях", — сказала писательница в интервью телеканалу CNN.

Джоан Роулинг — автор семи книг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997–2007 годах и переведенных на 65 языков. Их общий тираж превышает 400 миллионов экземпляров. В 2011 году на экраны вышла последняя серия экранизации "поттерианы". Бренд "Гарри Поттер" в настоящее время оценивается в 7 миллиардов фунтов стерлингов.