Эксперт: ликвидация аль-Багдади может повлиять на финансирование ИГ*

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Уничтожение Абу Бакра аль-Багдади может повлиять на финансирование террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов.

Ранее иракский новостной портал "Сумария ньюз" со ссылкой на источник в ИГ* сообщил, что группировка признала гибель своего главаря Абу Бакра аль-Багдади. По данным портала, в заявлении ИГ* сказано, что аль-Багдади погиб и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника. Никаких подробностей гибели главаря группировка не привела.

"Ликвидация аль-Багдади может повлиять на финансирование этой террористической группировки. Наверное, возникнет проблема, связанная с тем, кто будет им платить. Как правило, платят под конкретного человека", — заявил Михайлов РИА Новости.

Он отметил, что физическое уничтожение главаря террористов ИГ* — "это логический финал". "Если за ним долго охотились, то должны были когда-то достать. Впрочем, я не исключаю, что он мог погибнуть в результате внутренней борьбы за лидерство. Могли свои убить, хотя предпочтительнее, чтобы это осуществили те, кому положено", — сказал генерал.

Михайлов подчеркнул, что уничтожение лидера всегда сопряжено с переделом сфер влияния с одной стороны и нанесением травмы "морально-нравственному климату" в среде боевиков — с другой. "Мы понимаем, что там не один центр — их много. Исходя из этого надо иметь в виду, что группировка, несмотря на серьезный сбой, скорее всего, продолжит свои действия", — заявил эксперт.

При этом он полагает, что группировка оказалась "загнанной в угол". "Боевики ИГ* оказались не просто вне закона — на них объявлена охота. Даже если они переместятся в Афганистан, там тоже будут развиваться похожие истории", — заключил генерал.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что аль-Багдади был уничтожен в результате удара ВКС России 28 мая в южном предместье сирийской Ракки, информация проверяется.

*Террористические организации, запрещенные на территории России.