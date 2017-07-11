В НАТО не возьмут: эксперт дал прогноз по сотрудничеству Киева и Вашингтона

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Украину не примут в состав НАТО, но возможен вариант, при котором Киев и Вашингтон подпишут двустороннее военное соглашение по образцу соглашения, которое существует между Соединенными Штатами и Японией, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

"Мне кажется, Украину принимать в НАТО не будут", — сказал Жарихин в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня", посвященного интересам НАТО на постсоветском пространстве.

Он напомнил, что в настоящий момент у США есть двусторонний военный договор с Японией. По словам эксперта, возможно, что Киев и Вашингтон заключат между собой аналогичное соглашение.

"Я думаю, что будет просто заключено двустороннее военное соглашение между Соединенными Штатами и Украиной на тех же условиях (что у США и Японии – ред.), просто отличие будет в том, что формально будут присутствовать в рамках этого договора американские войска (на Украине), а представители европейской стороны (по НАТО – ред.) будут в качестве советников, стажеров и еще чего-нибудь такого, помощников, но не более того. Но суть останется той же", — добавил Владимир Жарихин.

Он считает, что этот процесс уже запущен.

"Так или иначе, входит Украина или не входит в НАТО, она уже практически стала частью военной машины Соединенных Штатов", — подчеркнул Жарихин.

Япония и США в 1960 году заключили договор о взаимном сотрудничестве и гарантии. Согласно договору, США сохраняют за собой право размещать неограниченное количество своих вооруженных сил на японской территории, при этом Япония обязуется защищать американские базы, если они подвергнутся нападению, а также наращивать собственный военный потенциал. При этом в нем нет положений о том, что Япония обязана оказывать помощь Соединенным Штатам в случае вступления США в войну с третьими странами.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса государства, а в июне 2016 года вступление в НАТО было заявлено целью внешней политики страны. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет немало времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.