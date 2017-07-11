В Siemens не комментируют детали иска по поставкам турбин в Крым

БЕРЛИН, 11 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Представитель немецкого концерна Siemens Филипп Энч отказался говорить о деталях иска, поданного к российскому "Технопромэкспорту" (ТПЭ, входит в госкорпорацию "Ростех").

Арбитражный суд Москвы ранее зарегистрировал иск немецкой компании Siemens к "Технопромэкспорту" и своей дочерней компании, говорится в материалах суда. Siemens заявил, что иск подан в связи с поставками его турбин в Крым.

"Боюсь, что нет. Я могу только сказать, что мы подали иск, и то, что он подан против представителей "Технопромэкспорта". Больше того, что указано в заявлении, мы сказать не можем", — ответил Энч на вопрос РИА Новости о деталях иска.

ТПЭ строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт. Пуск первых блоков планируется в первом квартале 2018 года, говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак. В июне 2017 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что, несмотря на санкции ЕС, для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что турбины для Крыма сделаны в России из российских компонентов. А ТПЭ сообщал, что купил турбины на вторичном рынке. Однако Siemens заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, которые были поставлены "Технопромэкспортом" для ТЭС в Тамани, перемещены в Крым.