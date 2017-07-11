AliExpress вводит обязательную маркировку всех посылок для их отслеживания

Посетитель у первого в мире шоурума компании AliExpress, открывшегося на Ленинградском вокзале в Москве. Архивное фото

Посетитель у первого в мире шоурума компании AliExpress, открывшегося на Ленинградском вокзале в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. AliExpress с 10 августа вводит обязательную маркировку всех почтовых отправлений штрих-кодами, сообщает "Почта России" во вторник.

Теперь всем покупкам, которые сделаны на этой платформе, будет присвоен трекинг, по которому покупатель и интернет-магазин смогут отследить статус доставки на сайте или в мобильном приложении.

Россия будет одним из первых рынков, где AliExpress внедрит обязательный трекинг посылок и полностью интегрирует ее с системой национальной почтовой службы, отмечает "Почта России". Система построена на базе платформы "Цайняо", которая входит в Alibaba Group и обеспечивает логистические сервисы всем площадкам компании, включая AliExpress в России.

"Мы приветствуем решение одного из крупнейших интернет-магазинов AliExpress о полном отказе от нерегистрируемых отправлений. Доставка отправлений по регистрируемому трафику и продукту SRM не только позволит клиентам и интернет-магазинам отслеживать свои заказы на ключевых этапах доставки, но и значительно сократит сроки пересылки. К примеру, доставка регистрируемых отправлений от момента сдачи заказа в почтовом отделении почты Гонконга составляет около 6-10 дней", — подчеркивает заместитель генерального директора "Почты России" по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев, чьи слова приводятся в сообщении.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.