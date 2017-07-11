Мэр Даугавпилса получил "черную метку" за ответ на русском языке

РИГА, 11 июл – Sputnik. Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии потребовал объяснений у мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша за то, что во время пресс-конференции на вопрос журналиста, заданный по-русски, он ответил на русском языке. Об этом сообщает агентство Sputnik Латвия.

Элксниньш написал на своей странице в Facebook, что уже получил первое письмо от языкового ведомства.

"На пресс-конференции неделю назад журналист задал вопрос на русском… На русском ему и ответил… Получил "письмо счастья" от Центра государственного языка. В стране других проблем нет как будто", — выразил недоумение градоначальник.

Мэр выложил фото документа, в котором указывается, что объяснения должны быть предоставлены до 13 июля.

Инспекция обнаружила нарушение, специально посмотрев видеозапись пресс-конференции. ЦГЯ напомнил, что если организатор мероприятия собирается использовать иностранный язык, то он обязан обеспечить перевод на государственный.

По данным Sputnik Латвия, от 75 до 80 процентов населения Даугавпилса являются русскоязычными.

Как отмечает информагентство, ответив по-русски, Элксниньш пошел по стопам мэра латвийской столицы Нила Ушакова, которого ЦГЯ неоднократно уличал в том, что как официальное лицо он использовал иностранный язык в общении с жителями города. В частности, Ушаков на русском (наряду с латышским) ведет свою страницу в Facebook. В апреле ЦГЯ оштрафовал мэра Риги на 50 евро за общение по-русски со школьниками.