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В мире

Польша вспоминает геноцид: от Украины ждут покаяния за Волынскую резню

17:1211.07.2017
(обновлено: 17:42 11.07.2017)
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© РИА Новости / Александр МазуркевичПерейти в фотобанкВетераны УПА во время празднования Дня Героев у памятника Степану Бандере в центре Львова. 2009 годВетераны УПА во время празднования Дня Героев у памятника Степану Бандере в центре Львова. 2009 год
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. В Польше проходит День памяти — первое в истории страны официальное поминовение погибших от рук бандеровцев поляков. Массовое убийство, которое сейм страны постановил считать геноцидом, началось 11 июля 1943 года с нападения украинских националистов из УПА* на 150 польских поселений. По данным историков, в развернувшихся тогда событиях погибли не менее 50 тысяч человек.

© РИА Новости / Александр МазуркевичПерейти в фотобанкВетераны Украинской повстанческой армии (УПА) во время шествия к памятнику Степану Бандере в честь "Дня Героев" в центре Львова
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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Ветераны Украинской повстанческой армии (УПА) во время шествия к памятнику Степану Бандере в честь "Дня Героев" в центре Львова

Польша не простит Бандеру

Вид на город Пшемысль, Польша. Архивное фото
© Fotolia / haidamac
Надпись "бандиты-бандеровцы" появилась на могиле бойцов УПА в Польше
Появление в польском календаре новой памятной даты — результат усилий правонационалистической партии "Право и справедливость", находящейся у власти с 2015 года. Как рассказал в интервью РИА Новости российский политик и историк Сергей Станкевич, долгое время проживавший в Польше, партия опирается на поддержку общественного мнения, крайне негативно настроенного к фигуре лидера украинских националистов Степана Бандеры.

"Бандера — это человек, отношение к которому в Польше строго отрицательное. Можно лишь уточнить, что оно имеет свои градации. В политическом сообществе есть люди, принимающие в расчет политическую целесообразность, желающие дружбы с Киевом. Но даже в их среде тех, кто терпимо относится к Бандере, нет", — говорит Станкевич.

По словам Станкевича, "поляки — это нация людей с глубоко укорененным историческим сознанием. Одна из их черт — способность переживать исторические события так, будто они случились вчера. И то, что украинские политики пытаются если не оправдать, то объяснить геноцид историческими обстоятельствами — с этим поляки не смирятся и отрицателей геноцида как политических партнеров не примут".

Дружба на песке

Представители националистических организаций во время митинга в центре Киева. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Польский ультиматум Украине: бандеровцы смеются, поляки утрутся
Линия на сглаживание противоречий в отношениях с Киевом, в том числе ценой памяти о Волынской трагедии — политический выбор президента Польши Анджея Дуды. "Дуда пытается устраниться, но историческую память не преодолеешь. Если его, буквально говоря, прижмет к стенке общественное мнение, то его тон в том, что касается Волынского геноцида, резко поменяется", — говорит Станкевич. 

Польский историк и публицист Богдан Пиентка — один из тех, кто намерен добиться подобного разворота. Он стремится подтолкнуть власть к серьезному разговору с Киевом. "Президент Анджей Дуда почему-то отказался стать попечителем гражданского поминовения, в этой роли вместо него  выступили главы трех воеводств: Мазурского, Опольского и Нижней Силезии. Потомки погибших болезненно восприняли отсутствие президента", — заявил Пиентка в интервью Sputnik Польша.

По его мнению, "историческая память поляков о трагедии геноцида на Волыни и в Малой Польше, учиненного украинскими националистами, не может быть возложена на алтарь особых отношений с Киевом. Это ошибочная и вредоносная политическая линия". Пиентка находит еще одну причину, почему отказываться от давления на Киев для Варшавы нецелесообразно: на Украине проживает польское национальное меньшинство, притом в регионах, где национализм особенно силен.

© РИА Новости / Павел ПаламарчукПерейти в фотобанкУкраинские скауты с портретами ветеранов Украинской повстанческой армии (УПА)
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Украинские скауты с портретами ветеранов Украинской повстанческой армии (УПА)

Польша и Украина: что дальше?

Отношения украинцев и Польши могут пройти новое испытание на прочность в связи с миграционным кризисом. По официальным данным, около миллиона украинцев находятся в стране на заработках, при этом 10% из них намерены остаться в Польше навсегда.

Выход Великобритании из Европейского союза может означать возвращение польских гастарбайтеров на родину, чреватое напряженностью на рынке труда. В поисках работы в Польшу могут отправиться украинские ветераны боевых действий в Донбассе, которые найдут себе применение в криминальной сфере.

*Террористические и экстремистские организации, запрещенные на территории России.

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