В США подтвердили гибель 16 военных при крушении самолета в Миссисипи

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Корпус морской пехоты США подтвердил, что 16 военнослужащих погибли при крушении транспортного самолета KC-130 в американском штате Миссисипи.

"Транспортный самолет KC-130 Корпуса морской пехоты 10 июля примерно в 16 часов по времени CDT потерпел крушение в округе Лифлор, Миссисипи, погибли 16 военнослужащих", — говорится в заявлении пехоты.

Инцидент произошел в понедельник к северу от американского города Джэксон, штат Миссисипи. По словам представителя Корпуса морской пехоты Сары Бернс, в работе самолета произошел сбой. Подробности она не сообщила. Точная причина происшествия устанавливается, проводится расследование инцидента.

Президент США Дональд Трамп во вторник выразил соболезнования родственникам погибших пехотинцев. "Душераздирающее крушение самолета морских пехотинцев в Миссисипи. Меланья и я направляем наши самые искренние соболезнования всем!" – написал американский президент в своем Twitter.

Marine Plane crash in Mississippi is heartbreaking. Melania and I send our deepest condolences to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июля 2017 г.