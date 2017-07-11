КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Победительница конкурса Евровидение-2016 украинская певица Джамала обратилась к абитуриентам из Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донбасса с призывом поступать в украинские учебные заведения, видеообращение опубликовано на странице министерства Украины по вопросам временно оккупированных территорий в Facebook.

"Уважаемые выпускники Крыма и Донбасса, вы все родились на Украине. Сейчас у вас очень ответственный момент, когда вы решаете свое будущее. Это трудно сделать для любого, особенно для тех, кто против собственной воли остался на оккупированных территориях. У вас есть возможность учиться на Украине, которая открыта для всего мира. Сделайте свой выбор", — заявила Джамала в обращении.