Адвокат Весельницкая ответила на вопрос о компромате на Клинтон

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Адвокат из России Наталья Весельницкая отвергла информацию, что она якобы помогала правительству РФ повлиять на результаты президентских выборов в США.
"У меня никогда не было какой-либо дискредитирующей или секретной информации о Хиллари Клинтон. У меня никогда не было намерения обладать такой информацией", — заявила она.
Ведущий спросил Весельницкую о том, почему у сына президента США — Дональда Трампа-младшего — сложилось впечатление, что у нее есть сведения касательно Национального комитета Демократической партии.
"Вполне возможно, что они очень стремились получить такую информацию. Они так сильно хотели ее получить, что слышали только то, что их интересовало", — заявила она.
В понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Клинтон.