Адвокат Весельницкая ответила на вопрос о компромате на Клинтон

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Адвокат из России Наталья Весельницкая отвергла информацию, что она якобы помогала правительству РФ повлиять на результаты президентских выборов в США.

На вопрос ведущего шоу TODAY на телеканале NBC News, связана ли она с российским правительством, юрист ответила: "Нет".

"У меня никогда не было какой-либо дискредитирующей или секретной информации о Хиллари Клинтон. У меня никогда не было намерения обладать такой информацией", — заявила она.

Ведущий спросил Весельницкую о том, почему у сына президента США — Дональда Трампа-младшего — сложилось впечатление, что у нее есть сведения касательно Национального комитета Демократической партии.

"Вполне возможно, что они очень стремились получить такую информацию. Они так сильно хотели ее получить, что слышали только то, что их интересовало", — заявила она.

Ранее газета New York Times сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Трамп-младший сообщил изданию, что при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как "предлог для встречи".

В понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Клинтон.