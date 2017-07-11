МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Около 11 тысяч полицейских и сотрудников силовых служб будут обеспечивать безопасность в Париже во время празднования Дня взятия Бастилии 14 июля, сообщил префект столичной полиции Мишель Дельпюэш.

Охранять парад на Елисейских полях, который посетит президент США Дональд Трамп, будут 3,5 тысячи полицейских и жандармов, передает агентство Рейтер

В охране Парижа также будут задействованы шесть речных судов, патрулирующих по Сене, и беспилотник Reaper американского производства с управлением с базы ВВС в городе Коньяк (департамент Шаранта). При этом в столичном регионе активируют систему распознавания и уничтожения дронов-злоумышленников.

В последние месяцы в Париже произошли несколько террористических нападений и попыток совершения теракта в самом центре города – на Елисейских полях и рядом с Собором Парижской Богоматери. В одном из них погиб полицейский.