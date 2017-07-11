Белый дом обвинил Украину в помощи демократам на президентских выборах

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Белом доме заявили, что Украина вмешивалась в предвыборную кампанию в США в 2016 году, пишет Washington Times.

"Если вы ищете пример кампании, координируемой иностранным государством или иностранным источником, достаточно обратить внимание на Национальный комитет Демократической партии, который фактически сотрудничал с посольством Украины в поисках компромата на своих соперников", — сказала первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс на ежедневном брифинге для журналистов.

По ее словам, сотрудничество комитета с Украиной "хорошо задокументировано". Это не просто обвинение, а "предпринятые действия, зафиксированные на бумаге", отметила Сандерс.

В посольстве Украины отвергли заявления Сандерс, отметив, что Киев не занимал чью-либо сторону во время предвыборной гонки в Соединенных Штатах.

Раннее издание Politico со ссылкой на результаты собственного расследования сообщало, что в ходе предвыборной кампании в США в 2016 году правительство Украины пыталось помочь кандидату в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и подорвать позиции ее соперника — республиканца Дональда Трампа. Украинские чиновники вместе с помощниками Клинтон искали информацию, которая могла бы нанести вред Трампу и его советникам.