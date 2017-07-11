Рябков обсудил с замглавы МИД Ирана выполнение ядерной сделки

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков во вторник обсудил с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи реализацию ядерной сделки, сообщили в посольстве России в Тегеране.

"Сергей Рябков провел в Тегеране переговоры по вопросам, связанным с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) с иранским коллегой Аббасом Аракчи", — сообщает дипмиссия в Telegram.

На встрече также присутствовал посол России в Иране Леван Джагарян.

Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и ЕС в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы. При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что Тегеран спонсирует терроризм.

В конце июня заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман на заседании Совета безопасности представил доклад по выполнению резолюции СБ ООН 2231, зафиксировавшей "ядерную сделку". В докладе отмечалось, что ООН не располагает информацией о нарушении Ираном условий соглашения. При этом постпред США Никки Хейли заявила, что США намерены "вводить свои санкции" в отношении тех, кто помогает нарушать резолюцию 2231.