Украинский националист умер во время речи у памятника Шухевичу

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Глава ячейки ОУН-УПА* в Львовской области Петр Вушко скончался в возрасте 91 года во время своей речи, посвященной лидеру ОУН-УПА* Роману Шухевичу, сообщает "Yavir.net".

Сообщается, что инцидент произошел во время празднования 110-й годовщины со дня рождения идеолога ОУН-УПА* в поселке Краковец. Вушко вышел к микрофону около памятника Шухевичу и начал произносить речь. Внезапно ему стало плохо, и он упал, потеряв сознание.

Присутствующие на месте медики поспешили оказать ему помощь, однако спасти Вушко не удалось.

Как отмечает издание, националист стал членом ОУН-УПА* в 1944 году. После следствия Вушко был приговорен военным трибуналом к смертной казни, которую заменили на 25 лет концлагерей и 5 лет лишения гражданских прав.

*Террористическая организация, запрещенная в России