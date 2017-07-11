В ЛНР задержали несколько подозреваемых в совершении теракта в Луганске

ЛУГАНСК, 11 июл – РИА Новости. Несколько человек, подозреваемых в совершении теракта в Луганске, были задержаны в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил РИА Новости полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

Седьмого июля в центре Луганска прогремели два взрыва, один человек погиб, семеро были ранены. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее заявлял, что теракты были организованы Киевом.

"Несколько человек были задержаны и опрошены", — сказал Дейнего.

© Фото предоставлено пресс-службой Народной милиции ЛНР На месте второго взрыва в Луганске. 7 июля 2017 © Фото предоставлено пресс-службой Народной милиции ЛНР На месте второго взрыва в Луганске. 7 июля 2017

Он уточнил, что ему пока неизвестно, привели ли задержания к результату и выявлена ли причастность данных лиц к теракту в Луганске. Полпред добавил, что на данный момент правоохранители по фотороботам разыскивают двух мужчин, подозреваемых в совершении преступления.

Как считают в Народной милиции ЛНР, взрывы в Луганске могли быть организованы в день начала саммита G20 для срыва процесса урегулирования в Донбассе. В свою очередь киевская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня назвала взрывы в Луганске "очередной провокацией" со стороны ЛНР с целью создания соответствующего фона при обсуждении ситуации в Донбассе на саммите G20.