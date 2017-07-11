В Риге оштрафовали школу за использование русского языка, сообщили СМИ

РИГА, 11 июл – РИА Новости. Государственная служба качества образования Латвии оштрафовала рижскую Даугавгривскую среднюю школу за то, что в ходе экзамена по математике учителя давали пояснения ученикам на русском языке, сообщает интернет-портал Delfi.

Нарушение обнаружил присутствовавший на экзамене инспектор службы.

"Согласно нормативным актам, экзамены в Латвии должны проходить на латышском языке", — сообщает портал.

Ранее в этом году Центр государственного языка составил протокол на директора Лиепайской 12-й средней школы Валерия Епископосова за то, что на выпускном 9-х классов он говорил на русском языке и не был обеспечен перевод информации на латышский язык.

В Латвии один государственный язык – латышский. Русский, который является родным для 40% населения страны, имеет статус иностранного в республике.