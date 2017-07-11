Лавров заявил об отсутствии условий для вывода людей из Мосула

МАУЭРБАХ (Австрия), 11 июл — РИА Новости. Никаких условий для организованного вывода людей из иракского Мосула не было создано, в том числе из-за этого количество жертв могло возрасти, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Количество беженцев из Мосула, а это практически миллион, некоторые приводят цифры миллион двести тысяч, в несколько раз больше того, сколько людей вышли организованно по коридорам, специально для этого созданным, из Восточного Алеппо. В случае с Мосулом никаких условий, чтобы организованно вывести гражданских лиц, не было создано. Все это было хаотично, спонтанно. Естественно, когда это происходит в таком неорганизованном виде, добавляет неудобств, и жертв, наверное, из-за этого больше", — заявил Лавров журналистам.
"Это тоже к тем двойным стандартам, которые я упоминал в ситуации с Восточным Алеппо, потому что Восточный Алеппо освобожден с гораздо меньшими потерями для гражданской инфраструктуры. Мы, конечно, рады, что ИГИЛ* потерпит поражение, но, наверное, цена, которую придется заплатить за победу над терроризмом, в любом случае будет высокой", — добавил министр.
*Террористическая организация, запрещенная в России