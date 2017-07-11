Лавров заявил об отсутствии условий для вывода людей из Мосула

МАУЭРБАХ (Австрия), 11 июл — РИА Новости. Никаких условий для организованного вывода людей из иракского Мосула не было создано, в том числе из-за этого количество жертв могло возрасти, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в понедельник официально объявил о победе над ИГ* во втором по величине иракском городе Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Кампания по выдворению ИГ* из Мосула началась в октябре прошлого года. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака. С воздуха поддержку иракским силам оказывала авиация международной коалиции во главе с США.

"Количество беженцев из Мосула, а это практически миллион, некоторые приводят цифры миллион двести тысяч, в несколько раз больше того, сколько людей вышли организованно по коридорам, специально для этого созданным, из Восточного Алеппо. В случае с Мосулом никаких условий, чтобы организованно вывести гражданских лиц, не было создано. Все это было хаотично, спонтанно. Естественно, когда это происходит в таком неорганизованном виде, добавляет неудобств, и жертв, наверное, из-за этого больше", — заявил Лавров журналистам.

Лавров отметил, что судя по сообщениям СМИ, в том числе западных, Мосул практически полностью разрушен, в городе не осталось целых зданий.

"Это тоже к тем двойным стандартам, которые я упоминал в ситуации с Восточным Алеппо, потому что Восточный Алеппо освобожден с гораздо меньшими потерями для гражданской инфраструктуры. Мы, конечно, рады, что ИГИЛ* потерпит поражение, но, наверное, цена, которую придется заплатить за победу над терроризмом, в любом случае будет высокой", — добавил министр.

*Террористическая организация, запрещенная в России