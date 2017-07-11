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В мире

Эксперт рассказал, что будет делать ИГ* после поражения в Мосуле

14:4511.07.2017
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© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye Иракский полицейский держит маску с флагом ИГ* (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) в Мосуле. Архивное фотоИракский полицейский держит маску с флагом ИГ* (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) в Мосуле. Архивное фото
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye

КАИР, 11 июл — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. После изгнания "Исламского государства"* из иракского Мосула организация может, сохранив свою основную структуру, вернуться к подпольной деятельности, сказал в беседе с РИА Новости египетский специалист по исламистским экстремистским группировкам Махер аль-Фаргали.

Лидер Исламского государства (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади
© AFP 2017
СМИ: боевики ИГ* объявили о гибели своего главаря аль-Багдади

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в понедельник официально объявил о победе над ИГ* во втором по величине иракском городе Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Кампания по выдворению ИГ* из Мосула началась в октябре прошлого года. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака. С воздуха поддержку иракским силам оказывала авиация международной коалиции во главе с США.

Также ослабевают позиции боевиков ИГ* и в сирийском городе Ракка, где их окружают курдские формирования. По информации арабских СМИ, ИГ* с 2014 года потеряло контроль над порядка 60% территорий и лишилась 80% доходов.

Уйти, чтобы остаться

По мнению аль-Фаргали, всего у ИГ* есть три варианта действий после того, как экстремисты потеряли контроль над Мосулом: самороспуск, передислокация боевиков в другие регионы или переход к подпольной деятельности. "Первый вариант — объявление о ликвидации так называемого халифата и роспуске всех его организационных структур — практически исключен, учитывая, что речь идет об экстремистской организации с крайне радикальной идеологией", — сказал собеседник агентства.

Горящая фотография лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади. Архивное фото
© AFP 2017 / Prakash Singh
Остались без главаря: боевики ИГ* подтвердили гибель Аль-Багдади

Второй вариант – это усиление отделений и ячеек ИГ* на египетском Синайском полуострове, в Ливии, в Сомали, других регионах. "Туда могут быть направлены боевики для организации масштабных военных операций", — сказал аль-Фаргали.

Однако наиболее вероятным является третий вариант — уход боевиков в пустынные малонаселенные районы, а также в города, где экстремисты будут пытаться раствориться среди мирных жителей, но при этом сохранят связи и структуру, состоящую из вооруженных ячеек. "Это наиболее вероятный вариант развития событий. Деятельность организации из публичной полностью перейдет в подпольную. Они могут осуществлять так называемые "акции возмездия", — сказал египетский эксперт.

Возвращение к истокам

Панорама Старого города в Мосуле, Ирак. 9 июля 2017
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye
Что будет после Мосула и почему об этом не думают на Западе
Аль-Фаргали напомнил, что изначально ИГ* была засекреченной и полностью закрытой организацией, созданной по принципу работы спецслужб. "Такая засекреченность позволит ИГ* управлять ячейками, вести партизанскую войну, осуществлять отдельные теракты", — добавил эксперт. Он также отметил, что ранее боевики ИГ* брали под контроль провинцию эль-Анбар, город эр-Рамади, объявляли о создании государства. Однако позже были выбиты оттуда, а их лидеры уничтожены. "Но Абу Бакр аль-Багдади сумел воспользоваться политической нестабильностью и межконфессиональными столкновениями в Ираке, воссоздал эту организацию", — напомнил эксперт.

Не уничтожить без урегулирования конфликтов

По его словам, теоретически ИГ* может появиться в любой точке мира, где есть напряжённость или межконфессиональное противостояние, поэтому только военными методами с этой группировкой справиться невозможно. "Действительно, международное сообщество и власти на местах желают покончить с ИГ*, однако нет воли добиться настоящего политического урегулирования, достижения единства внутри Ирака, поэтому проблемы остаются, и ИГ* будет пытаться использовать такую ситуацию", — сказал эксперт.

Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
© AP Photo / Raqqa Media Center
Можно ли победить террористическую франшизу

Он признал, что в случае ликвидации руководства или разрушения структур этой террористической организации, она будет сильно расшатана. "Однако в целом, ИГ* до настоящего момента сохраняет структуру и потенциал, руководство по-прежнему скрывается, есть резервные структуры", — добавил аль-Фаргали. Также, по его словам, продолжают действовать так называемые "консультативный совет", "суды", структуры, отвечающие за сбор и распределение финансовых средств. В свою очередь, боевики продолжают проходить подготовку, среди них есть немало готовых смертников. "Организация еще не побеждена, противостояние продолжается", — заключил египетский эксперт.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Bob Marley
слишком рано праздновать и слишком рано делать выводы. К сожалению есть ряд стран. которые стоят у истоков всяких алькайд, игил и ан-нуср. Что им стоит создать новую или реорганизовать старую
14:49
11.07.2017
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