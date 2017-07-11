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В AmCham призвали сделать проект США по санкциям против России более гибким

14:3811.07.2017
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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фотоКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Власти США совершат большую ошибку по отношению к самим себе, если законопроект по ужесточению санкций в отношении России будет носить обязательный, а не рекомендательный характер, считает глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексей Родзянко.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Alex Brandon
Политолог: новые санкции против России ударят по американским интересам

Сенат конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

"Если это будет обязательный характер, то это, с точки зрения нашей палаты, большая ошибка, в первую очередь, со стороны США по отношению к себе", — заявил Родзянко РИА Новости в кулуарах форума "Иннопром".

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Одобряют, но с оговорками: Белый дом поддержал новые санкции против России

Законопроект пока не прошел рассмотрение палаты представителей конгресса и, соответственно, не был подписан президентом США. Однако директор по вопросам законодательной деятельности при Белом доме Марк Шор заявил в понедельник, что администрация США поддерживает санкции, представленные в документе. "Надо вчитываться в то, что сказала администрация, они выбрали путь компромисса: они сказали — да, мы поддерживаем, но мы поддерживаем в случае, если наша гибкость, наша возможность ведения отношений с Россией не ограничены. Они хотят, чтобы конечный законопроект (по ужесточению санкций — ред.) был бы рекомендательным, а не обязательным", — отметил Родзянко.

По его словам, если документ будет носить рекомендательный характер, тогда все возможности останутся в руках администрации — у госсекретаря США Рекса Тиллерсона и у президента Дональда Трампа. "То, что отношения с Россией плохие, не делает их менее важными, нужна гибкость, возможность реагировать быстро и своевременно, а не через 20 лет после того, как проблема ушла", — уверен глава Американской торговой палаты.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

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