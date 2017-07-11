В AmCham призвали сделать проект США по санкциям против России более гибким

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Власти США совершат большую ошибку по отношению к самим себе, если законопроект по ужесточению санкций в отношении России будет носить обязательный, а не рекомендательный характер, считает глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексей Родзянко.

Сенат конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

"Если это будет обязательный характер, то это, с точки зрения нашей палаты, большая ошибка, в первую очередь, со стороны США по отношению к себе", — заявил Родзянко РИА Новости в кулуарах форума "Иннопром".

Законопроект пока не прошел рассмотрение палаты представителей конгресса и, соответственно, не был подписан президентом США. Однако директор по вопросам законодательной деятельности при Белом доме Марк Шор заявил в понедельник, что администрация США поддерживает санкции, представленные в документе. "Надо вчитываться в то, что сказала администрация, они выбрали путь компромисса: они сказали — да, мы поддерживаем, но мы поддерживаем в случае, если наша гибкость, наша возможность ведения отношений с Россией не ограничены. Они хотят, чтобы конечный законопроект (по ужесточению санкций — ред.) был бы рекомендательным, а не обязательным", — отметил Родзянко.

По его словам, если документ будет носить рекомендательный характер, тогда все возможности останутся в руках администрации — у госсекретаря США Рекса Тиллерсона и у президента Дональда Трампа. "То, что отношения с Россией плохие, не делает их менее важными, нужна гибкость, возможность реагировать быстро и своевременно, а не через 20 лет после того, как проблема ушла", — уверен глава Американской торговой палаты.