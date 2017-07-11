В Сребренице перезахоронят останки 71 жертвы массового расстрела

БЕЛГРАД, 11 июл — РИА Новости. Останки 71 опознанной жертвы расстрела боснийских мусульман армией боснийских сербов перезахоронят во вторник на 22-ю годовщину трагических событий, в мероприятии в мемориальном центре Поточари в Сребренице участвуют несколько тысяч человек, сообщает сараевская газета Dnevni Avaz.

Захоронению предшествуют обращения официальных лиц и коллективная молитва. Мероприятие по традиции проходит в мемориальном центре Поточари, где покоятся жертвы военного преступления. Посвященные годовщине акции также проходят в Сараево и других населенных бошняками (боснийскими мусульманами) городах страны. Во всей Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской части Боснии и Герцеговины) 11 июля является днем траура.

"Всем известно, что произошло здесь 22 года назад. Кому и в чем провинились мужчины, подростки и старики. Мы видим в эти дни интенсивное отрицание геноцида, чествование военных преступников. Пока это не прекратится, не будет примирения и мира в Боснии и Герцеговине", — цитирует издание члена президиума Боснии и Герцеговины от бошняков Бакира Изетбеговича.

Глава миссии ОБСЕ в Боснии Джонатан Мур напомнил, что жертвами трагедии в Сребренице считаются 8372 человека. В мероприятии участвуют многочисленные родственники жертв, представители ЕС, посольств США, Хорватии, Черногории, Македонии, Великобритании, Франции, Испании и других государств. Всего ожидается присутствие до 30 тысяч человек.

Сербию на мероприятии представляют лидер Либерально-демократической партии Чедомир Йованович и глава Лиги Социал-демократов Воеводины Ненад Чанак. Оба выступают за принятие сербским парламентом декларации о геноциде в Сребренице, чтобы примирить народы региона.

По оценкам экспертов, в Сребренице в июле 1995 года в результате операции армии боснийских сербов во главе с генералом Ратко Младичем были убиты около 8 тысяч мусульман. Тогда же 30 тысяч женщин и детей были депортированы. Осада этого города и последовавшие расстрелы мужской части населения стали одним из самых кровавых эпизодов войны в Боснии в 1992-1995 годах. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международный суд ООН классифицировал эти расправы как геноцид.