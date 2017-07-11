В Египте задержали 27 человек за попытку бежать в Ливию

КАИР, 11 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Силы безопасности Египта совместно с погранслужбой пресекли попытку массового нелегального перехода границы в сторону ливийской территории, пишет во вторник египетская газета "Аль-Ватан".

Сообщается, что за попытку нелегально попасть в Ливию задержаны 27 граждан Египта.

По информации издания, несколько дней назад силы безопасности Ливии обнаружили в пустыне в приграничной с Египтом зоне тела 26 нелегалов. Вероятнее всего, они заблудились в пустыне. Часть тел погибших была передана родственникам после опознания, неопознанные тела погибших мигрантов захоронили в Ливии.