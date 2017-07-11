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В мире

Несколько тысяч израильтян получат право на пенсию в России

13:4311.07.2017
(обновлено: 13:44 11.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкИзраильский флаг у посольства Израиля в Москве. Архивное фотоИзраильский флаг у посольства Израиля в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ТЕЛЬ-АВИВ/МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Десятки тысяч израильтян с 1 октября получат право на пенсии, которые они заработали на территории РФ в советский период и не могли получать из-за отсутствия у них российского гражданства, сообщила один из главных лоббистов соглашения, министр алии (репатриации) и абсорбции Израиля Софа Ландвер.

Зарубежные страны. Израиль. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Кнессета: Израиль обсуждает с Россией все возникающие вопросы

Российские и израильские чиновники во вторник сняли последний значимый бюрократический барьер на пути к имплементации заключенного в прошлом году договора, подписав в Иерусалиме административное соглашение по его применению.

"С 1 октября документ создает официальную возможность для получения пенсий. В тот момент, когда нам передадут необходимые документы для обращения и подачи формуляров о выплате пенсий, мы со своей стороны сделаем все в кратчайший срок", — сказала Ландвер российским журналистам.

Сроки начала выплат стороны пока не уточняют. Сейчас Россия платит пенсии только своим гражданам, которые постоянно живут в еврейском государстве. Новый документ распространяет право на получение "страховых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца гражданам Израиля, осуществлявшим трудовую деятельность на территориях России, в том числе гражданам СССР, выехавшим с территории РСФСР на постоянное проживание в Израиль до 1992 года".

По оценкам израильской стороны, новый договор наделит правом на российские пенсии дополнительно до 50 тысяч человек.

Ландвер сообщила, что Россия уже в июле пришлет в Израиль своих экспертов, которые будут работать над практическими вопросами реализации пенсионного соглашения со специалистами Службы национального страхования.

Государственный академический русский хор имени Свешникова. Архивное фото
© Фото : пресс-служба Госхора имени А.В. Свешникова
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"Мы сейчас, со своей стороны, начинаем объяснять, когда открываются центры, а также какие документы надо будет предоставить и заполнить. До конца месяца, как ожидается, приедет делегация по линии Министерства труда и социальной защиты РФ, которая будет работать непосредственно со Службой национального страхования Израиля "Битуах леуми" и проведет разъяснительную работу в отношении того, что и как необходимо делать для получения российской пенсии", — сказала министр.

Административное соглашение по применению договора о сотрудничестве в области социального обеспечения от 6 июня 2016 года подписали министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин и его коллега, министр социального обеспечения Израиля Хаим Кац.

На церемонии в Иерусалиме присутствовали также русскоговорящие члены израильского правительства, не один год трудившиеся над решением пенсионной проблемы, — Ландвер, которая курирует вопросы еврейской иммиграции и адаптации иммигрантов, и Зеев Элькин, занимающий посты министра по делам Иерусалима и охраны окружающей среды.

"Документ основан на пропорциональном принципе и распространяется на граждан обеих сторон, проживающих на их территории, подпадавших или подпадающих под действие законодательства сторон. Предметом договора являются страховые пенсии по старости, инвалидности, случаю потери кормильца, накопительные пенсии и выплаты за счет средств пенсионных накоплений, социальные пенсии, пособия по временной нетрудоспособности, пособия для семей с детьми, обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональным заболеванием, пособие на погребение", — сообщили в Минтруде РФ.

"Этим летом в Израиле в русскоязычных центрах сотрудники Пенсионного фонда России проведут консультации по вопросам назначения российских пенсий, – сообщил глава Минтруда России. – Наши специалисты разъяснят, какие документы нужны для оформления пенсии, как и где искать архивные документы, содержащие данные о стаже и заработке".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал прогресс на пути к вступлению в силу договора и выразил надежду, что примеру России последуют другие республики бывшего СССР.

"Россия первой среди стран бывшего СССР подписывает и реализует пенсионное соглашение с Израилем. Параллельно идут переговоры с другими странами бывшего Советского Союза… Реализация пенсионного соглашения с Россией поможет заключению аналогичных договоров с этими странами", — сообщила его пресс-служба.

Ландвер тоже поставила РФ в пример соседям по постсоветскому пространству.

"(Россия) на сегодняшний день станет, на мой взгляд, образцом для стран бывшего Советского Союза. Надеюсь, что те страны, которые стали сегодня самостоятельными, вспомнят о тех людях, которые проживают сейчас за рубежом, но которые проработали в своих прежних странах и которым в связи с этим положена пенсия", — сказала она.

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