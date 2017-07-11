Остались без главаря: боевики ИГ* подтвердили гибель Аль-Багдади

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Боевики "Исламского государства"* признали гибель своего главаря Абу Бакра аль-Багдади. Как сообщает иракский новостной портал "Сумария ньюз" со ссылкой на источник в группировке, имя нового лидера террористы назовут в ближайшее время.

Аль-Багдади (настоящее имя Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) руководил ИГ* с июня 2014 года. Впервые он появился на публике в июле того же года, когда объявил о создании "халифата" на Ближнем Востоке.

В последние годы Абу Бакр аль-Багдади считался одним из наиболее разыскиваемых преступников в мире. В декабре прошлого года США увеличили награду за информацию о главаре ИГ* с 10 до 25 миллионов долларов.

СМИ не раз сообщали о смерти главаря террористов, однако позднее эти данные не подтверждались.

Удар ВКС

Детали гибели аль-Багдади в группировке не называют. Однако в середине июня о смерти главаря террористов сообщило российское Минобороны.

По данным ведомства, аль-Багдади стал жертвой авиаудара ВКС, который был нанесен 28 мая в районе сирийской Ракки. Тогда российские самолеты разбомбили место, где проводилось совещание ИГ*.

Авиация нанесла удар ночью, после того, как данные о месте и времени встречи подтвердили беспилотники. При этом Минобороны заранее предупредило об ударе американскую сторону.

В Минобороны отметили, что в результате налета погибли высокопоставленные командиры ИГ*, которые входили в так называемый военный совет группировки. Кроме того, было уничтожено около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков из их личной охраны.

По данным Минобороны, среди ликвидированных террористов — "эмир" Ракки Абу Аль-Хаджи Аль-Мысри, Ибрагим Ан-Наеф Аль-Хадж, контролировавший район от Ракки до Эс-Сухне, и "начальник службы безопасности" ИГ* Сулейман Аль-Шауах.

В конце июня иранская телерадиовещательная корпорация IRIB опубликовало фотографии, которые подтверждали гибель Абу Бакра аль-Багдади. На сайте появилось четыре снимка — прижизненные фотографии террориста и кадры с изображением тела мужчины, похожего на лидера ИГ*.

Кто преемник

В июне агентство Рейтер опросило экспертов, которые рассказали, кто может заменить аль-Багдади во главе ИГ*. Специалисты уверены, что террористами будет руководить кто-то из ближайших приспешников — Ийяд аль-Обайди или Айяд аль-Джумайли.

Оба потенциальных кандидата — бывшие офицеры армии Ирака. Аль-Обайди, которому сейчас около 50 лет, является "военным министром" ИГ*, а аль-Джумайли возглавляет службу безопасности террористов.

"Джумайли признает верховенство Обайди, однако явного преемника нет, и в зависимости от условий им может стать любой из них", — сообщало Рейтер.

Назначение нового лидера группировки потребует одобрения совещательного органа ИГ*, состоящего из восьми членов, уточняет агентство. Шестеро из них являются выходцами из Ирака, еще двое — из Иордании и Саудовской Аравии.

Перспективы ИГ*

В последние годы ИГ* потерпело ряд поражений. По данным, аналитической группы Conflict Monitor при международной экспертной организации IHS Markit, за три года существования "халифата" террористы потеряли 60 процентов территории и 80 процентов доходов.

"В январе 2015 года ИГ* контролировала 90,8 тысячи квадратных километров территории, в июне 2017-го — уже 36,2 тысячи квадратных километров", — говорилось в докладе, который был опубликован в конце июня.

Conflict Monitor отметила, что давление на ИГ* продолжает усиливаться — позиции боевиков теснят и в Сирии, и в Ираке.

"Остающаяся структура ИГ* с большой вероятностью распадется до конца этого года, сохранившись лишь в единичных изолированных городских районах, контроль (правительственных сил. — Прим. ред.) над которыми в конечном итоге будет восстановлен в 2018 году", — считают эксперты.

При этом аналитики предупредили о росте угрозы со стороны терпящей крах ИГ*.

"Военные поражения не окажут существенного влияния на взгляды тех, кто поддерживает ИГ*. Видеоматериалы группировки, которых стало появляться значительно меньше, уже ведется подготовка (сторонников. — Прим. ред.) к тому, что ИГ* теряет территории. Но территориальные потери будут стимулировать ИГ* активизировать кампанию по проведению терактов за рубежом", — уверены в Conflict Monitor.

* Террористическая организация, запрещенная в России