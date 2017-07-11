В ДНР сообщили, что инструкторы обучают силовиков методам террористов

ДОНЕЦК 11 июл — РИА Новости. Иностранные инструкторы обучают в Донбассе украинских силовиков террористическим методам ведения боевых действий, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее силовые структуры ДНР и оперативное командование заявляли о ряде предотвращенных терактов на территории республики. Также в связи с возросшим риском террористических атак на территории ДНР был усилен паспортный контроль и контроль за исполнением комендантского часа. Силовые структуры переведены в полную готовность.

"Наша разведка продолжает фиксировать факты обучения иностранными инструкторами военнослужащих ВСУ. Так, на базе 201 учебного центра (Хмельницкая область) под руководством иностранных инструкторов по минно-взрывному делу проводятся занятия с личным составом 48 отдельной инженерной бригады по изготовлению самодельных взрывных устройств, начиненных поражающими элементами", — сказал Басурин.

Также он отметил, что особое внимание уделяется маскировке взрывных устройств под предметы быта.

"Данный факт свидетельствует о том, что военное руководство Украины продолжает держать курс на дальнейшею эскалацию конфликта на Донбассе с использованием террористических методов", — сказал он.

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