В ДНР сообщили, что инструкторы обучают силовиков методам террористов

ДОНЕЦК 11 июл — РИА Новости. Иностранные инструкторы обучают в Донбассе украинских силовиков террористическим методам ведения боевых действий, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Наша разведка продолжает фиксировать факты обучения иностранными инструкторами военнослужащих ВСУ. Так, на базе 201 учебного центра (Хмельницкая область) под руководством иностранных инструкторов по минно-взрывному делу проводятся занятия с личным составом 48 отдельной инженерной бригады по изготовлению самодельных взрывных устройств, начиненных поражающими элементами", — сказал Басурин.
"Данный факт свидетельствует о том, что военное руководство Украины продолжает держать курс на дальнейшею эскалацию конфликта на Донбассе с использованием террористических методов", — сказал он.