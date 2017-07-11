Глава Минфина Украины обсудил с Лагард вопросы сотрудничества с МВФ

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Министр финансов Украины Александр Данилюк обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард вопросы сотрудничества Украины с фондом, сообщает украинский Минфин в Twitter.

"Министр Данилюк встретился с Лагард в Дубровнике. Обсудили сотрудничество с МВФ: пенсионная, земельная, антикоррупционная реформы, приватизация, государственная фискальная служба", — говорится в сообщении. Детали не раскрываются.

Данилюк принимает участие в конференции "Восстановление развития в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе: роль государственного управления и институтов", которая проходит под эгидой Международного валютного фонда и Центрального банка Хорватии в хорватском городе Дубровник.

На минувшей неделе Нацбанк Украины изменил прогноз по финансированию от Международного валютного фонда в 2017 году с 4,5 миллиарда долларов до 3 миллиардов долларов, один из траншей переносится на 2018 год. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что выделение очередного транша МВФ Украине будет отложено, поскольку Киев не успевает принять законопроект по земельной и пенсионной реформе до парламентских каникул.

Миссия МВФ по итогам работы в Киеве сообщила, что Украина для получения пятого транша фонда должна принять законопроекты по земельной и пенсионной реформам. Верховная рада в ноябре 2016 года продлила мораторий на продажу сельхозземель до 1 января 2018 года. Этот мораторий действует на Украине уже 14 лет. Украинские граждане опасаются, что в случае отмены моратория их земли могут за бесценок купить крупные бизнесмены.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что пункт о необходимости запуска рынка земли будет изъят из меморандума Украины и МВФ.