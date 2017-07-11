Порошенко пообещал новые реформы после вступления в силу соглашения с ЕС

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко пообещал новый этап реформ в стране после вступления в силу 1 сентября соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

"Совет ЕС завершил процесс ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. С 1 сентября 2017 начнется качественно новый этап нашего пути в Европейский союз. Это — этап глубинных и всеобъемлющих реформ, который потребует максимальных усилий и объединения всех ветвей украинской власти, бизнеса, гражданского общества ради построения лучшего европейского будущего для украинского народа", — написал Порошенко на своей странице в Facebook

По его словам, ЕС поможет Киеву в осуществлении реформ в стране, скоординировать действия в этом направлении стороны планируют в ходе саммита Украина-ЕС, который состоится в Киеве 12-13 июля.

"Уже завтра мы с лидерами ЕС скоординируем в Киеве во время саммита, как обеспечить максимально эффективное и быстрое достижение цели, заложенной в соглашении, и перейти на новый этап нашего партнерства", — написал Порошенко.

Ряд положений соглашения об ассоциации Украины с ЕС действуют с 1 ноября 2014 года, а с 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. Однако до окончательного вступления договора в силу не действуют положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращению конфликтов, налогообложению, госфинансам, борьбе с терроризмом, миграции и пограничному контролю.

В мае парламент Нидерландов по итогам голосования в Сенате последним из парламентов стран-членов ЕС ратифицировал ассоциацию ЕС-Украина.