Порошенко пообещал новые реформы после вступления в силу соглашения с ЕС

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко пообещал новый этап реформ в стране после вступления в силу 1 сентября соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
По его словам, ЕС поможет Киеву в осуществлении реформ в стране, скоординировать действия в этом направлении стороны планируют в ходе саммита Украина-ЕС, который состоится в Киеве 12-13 июля.
Ряд положений соглашения об ассоциации Украины с ЕС действуют с 1 ноября 2014 года, а с 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. Однако до окончательного вступления договора в силу не действуют положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращению конфликтов, налогообложению, госфинансам, борьбе с терроризмом, миграции и пограничному контролю.
В мае парламент Нидерландов по итогам голосования в Сенате последним из парламентов стран-членов ЕС ратифицировал ассоциацию ЕС-Украина.