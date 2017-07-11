Эстонские пограничники задержали туристов за селфи
13:1511.07.2017
(обновлено: 13:21 11.07.2017)
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ТАЛЛИН, 11 июл – РИА Новости. Пограничная служба Эстонии сообщила о трех случаях задержания туристов, которые фотографировались на границе с Россией.
Как передает агентство Sputnik. Эстония, инциденты произошли в минувшие выходные в районе деревни Верхулитса волости Вярска. Пограничники задержали туристов из Финляндии, Нидерландов, а также граждан Эстонии, когда те фотографировались у российских пограничных столбов.
"Все три случая были похожи: люди оставляли машину в запрещенной зоне и прямиком направлялись к столбу фотографироваться, а предупреждающие знаки замечали уже после прибытия пограничников", — пояснил руководитель кордона Саатсе Арви Суви. Он особо подчеркнул, что находиться в зоне пограничного режима, в том числе у пограничных столбов, строго запрещено.
В отношении задержанных возбуждено дело и наложен штраф.
Как сообщалось ранее, в июне нынешнего года двое эстонцев остановились на машине на территории так называемого Саатсеского сапога, который принадлежит России, за что были задержаны пограничниками и оштрафованы.
"Сапог" является частью Печорского района Псковской области и вдается в эстонскую территорию в уезде Пылвамаа. Российские власти не препятствуют движению транспорта, однако здесь действует особый режим: запрещено останавливаться и передвигаться пешком.
Селфи на фоне беспорядков, различных ЧП - одно из "завоеваний" современного мира, в который пришли смартфоны.
Но вместе со всеми плюсами современного мира появляются и новые угрозы, отмечают специалисты. "Погоня за "лайками" в соцсетях может привести к дороге смерти", - напоминают в МВД России.
Не остался в стороне от модного веяния и госсекретарь Джон Керри. Во время посещения Национального парка в Найроби он не удержался и сделал селфи со слоненком.
В мае 18-летняя девушка погибла в Румынии, пытаясь сфотографировать себя на крыше поезда. Неосторожно ступив в зону линии электропередачи, она была убита разрядом тока в 27 тысяч вольт. В конце апреля электричка едва не сбила пятерых юных парижанок, делавших коллективное селфи на железнодорожных путях. В результате движение поездов в парижском регионе было серьезно нарушено. Рисковал жизнью и этот египтянин, который делал селфи на фоне прибывающего поезда.
Люди ищут новые ракурсы и новые необычные места для селфи, при этом забывают об осторожности и пренебрегают мерами безопасности, отмечает официальный представитель МВД.
В частности, в 2014 году 21-летний мексиканец случайно выстрелил в себя, пытаясь использовать ружье как опору во время селфи - молодой человек вместе с кнопкой телефона нажал на курок. А одной из самых громких историй, которую обсуждали даже в иностранных СМИ, стало неудачное селфи москвички с чужим травматическим пистолетом, закончившееся случайным выстрелом и тяжелейшим ранением головы в мае этого года.
Даже проливной дождь не способен остановить любителей селфи.
Опасность травмы - также не причина для селфиманов оставить в покое телефон.
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Будучи первоначально популярным среди молодежи, селфи стало популярным и среди взрослых.
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