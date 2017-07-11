Эстонские пограничники задержали туристов за селфи

ТАЛЛИН, 11 июл – РИА Новости. Пограничная служба Эстонии сообщила о трех случаях задержания туристов, которые фотографировались на границе с Россией.

Как передает агентство Sputnik. Эстония, инциденты произошли в минувшие выходные в районе деревни Верхулитса волости Вярска. Пограничники задержали туристов из Финляндии, Нидерландов, а также граждан Эстонии, когда те фотографировались у российских пограничных столбов.

"Все три случая были похожи: люди оставляли машину в запрещенной зоне и прямиком направлялись к столбу фотографироваться, а предупреждающие знаки замечали уже после прибытия пограничников", — пояснил руководитель кордона Саатсе Арви Суви. Он особо подчеркнул, что находиться в зоне пограничного режима, в том числе у пограничных столбов, строго запрещено.

В отношении задержанных возбуждено дело и наложен штраф.

Как сообщалось ранее, в июне нынешнего года двое эстонцев остановились на машине на территории так называемого Саатсеского сапога, который принадлежит России, за что были задержаны пограничниками и оштрафованы.

"Сапог" является частью Печорского района Псковской области и вдается в эстонскую территорию в уезде Пылвамаа. Российские власти не препятствуют движению транспорта, однако здесь действует особый режим: запрещено останавливаться и передвигаться пешком.