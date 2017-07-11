ВСУ выпустили почти 40 мин и снарядов за стуки, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Украинские силовики выпустили почти 40 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"На донецком направлении противник задействовал тяжелую артиллерию, по 13 населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено примерно 16 снарядов калибром 152 миллиметра и 122 миллиметра, а также 11 мин калибром 120 миллиметров и 12 мин калибром 82 миллиметра", — заявил Басурин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.