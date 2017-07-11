ВСУ выпустили почти 40 мин и снарядов за стуки, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Украинские силовики выпустили почти 40 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Контактная группа по Украине ранее договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

"На донецком направлении противник задействовал тяжелую артиллерию, по 13 населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено примерно 16 снарядов калибром 152 миллиметра и 122 миллиметра, а также 11 мин калибром 120 миллиметров и 12 мин калибром 82 миллиметра", — заявил Басурин.

По его словам, на мариупольском направлении украинские силовики обстреляли четыре населенных пункта и прилегающие к ним районы, в ходе обстрелов "активно применялись танки, гранатометы и стрелковое оружие".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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