В Сербии перевернулся автобус с польскими номерами, перевозивший детей

БЕЛГРАД, 11 июл – РИА Новости. Автобус с польскими номерами, перевозивший детей, во вторник слетел с автомагистрали и перевернулся на севере Сербии, среди детей есть пострадавшие, сообщило МВД республики.

"В ДТП травмировано несколько детей. На место происшествия направлены бригады спасателей и скорой помощи", — говорится в сообщении министерства.

Авария произошла вблизи населенного пункта Фекетич. Бригады скорой помощи направлены из Суботицы, Бачка-Тополы, Врбаса и Иджоша.

Национальное телевидение Сербии РТС сообщило, что один взрослый погиб, еще 25 человек доставлены в ближайшие больницы с различными травмами. Всего в автобусе, по данным телеканала, находились три водителя и 50 пассажиров, из которых 27 — дети в возрасте до 16 лет.