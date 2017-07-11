Гройсман и Волкер обсудили пути решения конфликта в Донбассе

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи со спецпосланником США Куртом Волкером обсудил вопросы урегулирования конфликта в Донбассе, сообщила во вторник пресс-служба украинского правительства.

"Во время беседы была детально обсуждена нынешняя ситуация в Донбассе, а также базовые подходы по ее урегулированию", — говорится в сообщении.

Премьер Украины остался доволен разговором.

"Мне импонирует решительность и настрой Курта Волкера изменить status-quo в переговорном процессе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе", — написал Гройсман в Twitter после встречи.

На прошлой неделе спецпосланником США на Украине был назначен бывший американский постоянный представитель при НАТО Волкер, он будет заниматься координацией усилий Госдепартамента по урегулированию конфликта на Украине. В воскресенье Волкер прибыл на Украину, где уже провел ряд встреч, в том числе с представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонидом Кучмой. Стороны обсудили урегулирование ситуации в Донбассе и договорились о поддержке дальнейших контактов на постоянной основе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.