Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу в Брюсселе

ЕРЕВАН, 11 июл – РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров встретятся 11 июля в Брюсселе в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
"Одиннадцатого июля министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретится в Брюсселе с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым при посредничестве и в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", — говорится в сообщении
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
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