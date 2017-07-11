Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу в Брюсселе

ЕРЕВАН, 11 июл – РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров встретятся 11 июля в Брюсселе в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

В рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в Карабахе. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

"Одиннадцатого июля министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретится в Брюсселе с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым при посредничестве и в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", — говорится в сообщении

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

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