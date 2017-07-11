В Турции 105 IT-специалистов обвинили в связях с Гюленом

АНКАРА, 11 июл — РИА Новости. Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание по обвинению в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) 105 работников сферы информационных технологий, сообщает во вторник агентство Anadolu со ссылкой на источник в прокуратуре.
Число задержаний предполагаемых сторонников Гюлена возросло после прошедшего в воскресенье многотысячного митинга оппозиционной Народно-республиканской партии Турции, на котором были выдвинуты требования к властям об освобождении всех политзаключенных. Накануне прокуратура Анкары выдала ордер на задержание по обвинению в причастности к FETO 43 бывших и нынешних сотрудников аппарата правительства. Сообщалось также о задержании еще одной группы подозреваемых в связях с Гюленом из 42 человек, среди которых преподаватели вузов, в том числе Босфорского университета в Стамбуле.
Власти Турции обвиняют Гюлена в причастности к попытке переворота 15-16 июля прошлого года и требуют от США, где тот проживает, его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.