В Турции 105 IT-специалистов обвинили в связях с Гюленом

АНКАРА, 11 июл — РИА Новости. Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание по обвинению в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) 105 работников сферы информационных технологий, сообщает во вторник агентство Anadolu со ссылкой на источник в прокуратуре.

Отмечается, что операция проходит в 8 провинциях страны, 52 человека уже задержаны, среди них сотрудники Научно-технологического исследовательского совета Турции (TUBITAK). Все они являются пользователями программы ByLock, которая, по версии турецких властей, применяется членами FETO для обмена зашифрованными сообщениями.

Число задержаний предполагаемых сторонников Гюлена возросло после прошедшего в воскресенье многотысячного митинга оппозиционной Народно-республиканской партии Турции, на котором были выдвинуты требования к властям об освобождении всех политзаключенных. Накануне прокуратура Анкары выдала ордер на задержание по обвинению в причастности к FETO 43 бывших и нынешних сотрудников аппарата правительства. Сообщалось также о задержании еще одной группы подозреваемых в связях с Гюленом из 42 человек, среди которых преподаватели вузов, в том числе Босфорского университета в Стамбуле.

Власти Турции обвиняют Гюлена в причастности к попытке переворота 15-16 июля прошлого года и требуют от США, где тот проживает, его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.