В Йемене зарегистрировали более 260 тысяч подозрений на холеру

ЖЕНЕВА, 11 июл — РИА Новости. Свыше 260 тысяч случаев с подозрениями на холеру было зарегистрировано в Йемене с начала вспышки заболевания в конце апреля, тенденции к снижению числа заражений не подтвердились, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
В ВОЗ отмечают, что впервые холера была зарегистрирована и подтверждена в провинции Муккала.
В ВОЗ также отметили, что наметившееся снижение числа случаев заражения холерой в Йемене не подтвердилось. Однако отмечается снижение количества заболевших в наиболее пострадавших провинциях Аманат Аль-Азимах и в Аль Ходейде.