В Йемене зарегистрировали более 260 тысяч подозрений на холеру

ЖЕНЕВА, 11 июл — РИА Новости. Свыше 260 тысяч случаев с подозрениями на холеру было зарегистрировано в Йемене с начала вспышки заболевания в конце апреля, тенденции к снижению числа заражений не подтвердились, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

"За неделю с 25 июня по 1 июля в Йемене было зарегистрировано 43 282 подозрений на холеру и 147 смертей. С начала второй вспышки заболевания с 27 апреля по 2 июля в 21 из 23 провинций было зарегистрировано 262 650 подозрений на холеру и 1 587 смертей",- говорится в сообщении.

В ВОЗ отмечают, что впервые холера была зарегистрирована и подтверждена в провинции Муккала.

В ВОЗ также отметили, что наметившееся снижение числа случаев заражения холерой в Йемене не подтвердилось. Однако отмечается снижение количества заболевших в наиболее пострадавших провинциях Аманат Аль-Азимах и в Аль Ходейде.